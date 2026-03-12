Неизвестный снаряд попал в контейнеровоз вблизи побережья Дубая

Контейнеровоз получил повреждения в результате попадания неизвестного снаряда в Персидском заливе рядом с Дубаем. Об этом в четверг, 12 марта, сообщили в Центре координации морских торговых перевозок при ВМС Великобритании (UKMTO).
— UKMTO получил сообщение об инциденте в 35 морских милях (около 64 километров) к северу от (порта) Джебель-Али, ОАЭ. Капитан контейнеровоза сообщил, что в их судно попал неопознанный снаряд, вызвавший небольшой пожар на борту. Полная оценка ущерба затруднена из-за темноты. Сообщается, что все члены экипажа в безопасности, — говорится в сообщении.
8 марта власти Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) впервые нанесли удар по территории Ирана. Соответствующие действия были предприняты из-за регулярных обстрелов со стороны Тегерана.
Президент ОАЭ Заид Аль Нахайян, в свою очередь, заявил, что сейчас страна находится в состоянии войны. Власти сделают все, чтобы гарантировать безопасность жителей. В тот же день в Дубае прогремел мощный взрыв. Очевидцы утверждают, что характерный звук был слышен по меньшей мере в нескольких районах, в том числе в популярной Дубай-Марине.