Неизвестный снаряд попал в контейнеровоз вблизи побережья Дубая

Президент ОАЭ Заид Аль Нахайян, в свою очередь, заявил, что сейчас страна находится в состоянии войны. Власти сделают все, чтобы гарантировать безопасность жителей. В тот же день в Дубае прогремел мощный взрыв. Очевидцы утверждают, что характерный звук был слышен по меньшей мере в нескольких районах, в том числе в популярной Дубай-Марине.