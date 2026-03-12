Стоимость проезда в общественном транспорте Братска для льготников увеличится с 1 апреля

В конце февраля Дума Братска приняла изменения в действующие решения, которые регулируют стоимость проезда для льготных категорий граждан. Изменения предусматривают, что с 1 апреля стоимость ежемесячного проездного билета на 40 поездок повысится на 100 рублей и составит 900 рублей. Это изменение затронет пенсионеров по старости, студентов очной формы обучения и школьников из малообеспеченных семей.
Кроме этого, с 1 апреля вступают в силу изменения по стоимости проезда на сезонных дачных автобусах. Пенсионеры по старости и дети с 7 до 18 лет станут оплачивать проезд в них со скидкой в 50%.
Стоимость проезда в дачных автобусах была увеличена вместе со стоимостью проезда на автобусах и троллейбусах по регулярным маршрутам в начале этого года. Сезонные дачные автобусы, как правило, начинают курсировать в Братске с конца апреля — начала мая.