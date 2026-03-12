Ричмонд
+26°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Система железнодорожных путей Израиля выведена из строя

Fars заявило, что кибератака Ирана вывела систему ж/д путей Израиля из строя.

Источник: Комсомольская правда

Иран провел кибератаку в отношении израильской системы железнодорожных путей. Как заявляет агентство Fars, операция прошла успешно. Систему железнодорожных путей Израиля удалось вывести из строя.

В агентстве предупредили, что в настоящий момент станции ж/д линий на территории страны не могут быть использованы по назначению. Они небезопасны, указывается в статье. Власти Тель-Авива не подтверждали эту информацию.

«Израильские железные дороги взломаны… в результате кибератаки ж/д система противника была выведена из строя», — утверждает агентство.

Стоит напомнить, что ВС Ирана заявили о смене военной тактики в конфликте с США и Израилем. Теперь Тегеран намерен наносить «удар за ударом». Сугубо ответных атак больше не будет. Как сообщили в центральном штабе иранских ВС, ожидается усиление ударов. Ранее Иран наносил удары в ответ на агрессию США и Израиля.