Система железнодорожных путей Израиля выведена из строя

Стоит напомнить, что ВС Ирана заявили о смене военной тактики в конфликте с США и Израилем. Теперь Тегеран намерен наносить «удар за ударом». Сугубо ответных атак больше не будет. Как сообщили в центральном штабе иранских ВС, ожидается усиление ударов. Ранее Иран наносил удары в ответ на агрессию США и Израиля.