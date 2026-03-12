«Главный парадокс»: политолог рассказал о последствиях блокировки Ормузского пролива

«Главный парадокс ситуации заключается в том, что чем активнее предпринимаются меры по нейтрализации последствий блокады пролива, тем больше операция превращается из ограниченного военного удара в масштабную долгосрочную кампанию», — сказал политолог в интервью «Ленте.ру».
Новик отметил, что США планировали быстрый удар для капитуляции Ирана. Однако их действия по обеспечению безопасности Ормузского пролива расширяют обязательства и вовлекают в конфликт союзников в регионе, включая страны НАТО.
Напомним, что Ормузский пролив стал ключевым местом противостояния на Ближнем Востоке, выявляя уязвимость США. По данным немецких СМИ, значительное повышение цен на бензин в Америке в последние недели может негативно отразиться на политических рейтингах республиканцев.