«Главный парадокс»: политолог рассказал о последствиях блокировки Ормузского пролива

Новик: парадоксом войны США и Ирана является блокировка Ормузского пролива.

Источник: Комсомольская правда

Ситуация с блокировкой Ормузского пролива является одним из главных парадоксов текущего конфликта между США и Иран. Об этом заявил замдиректора центра Института мировой военной экономики и стратегии НИУ ВШЭ Николай Новик.

«Главный парадокс ситуации заключается в том, что чем активнее предпринимаются меры по нейтрализации последствий блокады пролива, тем больше операция превращается из ограниченного военного удара в масштабную долгосрочную кампанию», — сказал политолог в интервью «Ленте.ру».

Новик отметил, что США планировали быстрый удар для капитуляции Ирана. Однако их действия по обеспечению безопасности Ормузского пролива расширяют обязательства и вовлекают в конфликт союзников в регионе, включая страны НАТО.

Напомним, что Ормузский пролив стал ключевым местом противостояния на Ближнем Востоке, выявляя уязвимость США. По данным немецких СМИ, значительное повышение цен на бензин в Америке в последние недели может негативно отразиться на политических рейтингах республиканцев.

