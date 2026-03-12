Жертвам мошенников из Красноярского края вернули почти 10 млн рублей

Злоумышленники действовали по распространенной схеме: они связывались с жертвами по телефону, представляясь сотрудниками правоохранительных органов и финансовых учреждений. Во время разговора мошенники убеждали людей «задекларировать» сбережения, передав их якобы компетентным сотрудникам для проверки.
Опасаясь за сохранность своих средств, введенные в заблуждение жители передавали деньги курьеру.
Сотрудники полиции установили личность посыльного и задержали его. Им оказался житель Кемеровской области 2007 года рождения. Молодого человека ждет суд по делу о мошенничестве, сообщают в краевом МВД.