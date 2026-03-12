Ричмонд
Жертвам мошенников из Красноярского края вернули почти 10 млн рублей

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Следователи полиции Красноярского края помогли четырем жителям региона вернуть 9,6 млн рублей, которые были похищены телефонными мошенниками. В прошлом году жертвами аферистов стали трое жителей Красноярска и один житель Манско-Уярского округа.

Источник: НИА Красноярск

Злоумышленники действовали по распространенной схеме: они связывались с жертвами по телефону, представляясь сотрудниками правоохранительных органов и финансовых учреждений. Во время разговора мошенники убеждали людей «задекларировать» сбережения, передав их якобы компетентным сотрудникам для проверки.

Опасаясь за сохранность своих средств, введенные в заблуждение жители передавали деньги курьеру.

Сотрудники полиции установили личность посыльного и задержали его. Им оказался житель Кемеровской области 2007 года рождения. Молодого человека ждет суд по делу о мошенничестве, сообщают в краевом МВД.