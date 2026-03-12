Шайба Демидова принесла «Монреалю» победу над «Оттавой» в НХЛ

ОТТАВА, 12 марта. /ТАСС/. «Монреаль» в гостях со счетом 3:2 обыграл «Оттаву» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
В составе победителей шайбы забросили Юрай Слафковский (2-я минута), Александр Тексье (38) и Иван Демидов (53). У «Оттавы» отличился Дрейк Батерсон (17, 19).
Демидов забросил 14-ю шайбу в сезоне, также нападающий отметился одной голевой передачей, ассистировав партнерам в 37-й раз в сезоне. Защитник «Оттавы» Артем Зуб не отметился результативными действиями.
Обе команды выступают в Атлантическом дивизионе. «Монреаль» занимает третье место с 82 очками после 64 матчей. «Оттава» набрала 73 очка после 64 игр. В следующем матче «Монреаль» примет «Сан-Хосе» в ночь на 15 марта по московскому времени, «Оттава» 14 марта дома сыграет с «Анахаймом».