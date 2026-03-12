Ричмонд
+26°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Участники СВО могут бесплатно посетить выставки, спектакли и кинопоказы с помощью QR-кода

Иркутская область, НИА-Байкал — Участники специальной военной операции могут бесплатно посетить мероприятия в 12 областных учреждениях культуры с помощью QR-кода в сервисе «Госуслуги».

Источник: НИА Байкал

Это спектакли, кинопоказы, лекции, экскурсии, около 50 постоянных экспозиций и 25 выставок, сообщает пресс-служба Губернатора и Правительства Иркутской области.

«Для участников специальной военной операции значительно упрощен доступ к льготам при посещении культурных учреждений. По сути, это цифровая трансформация социальной поддержки в России. Теперь бойцам не требуется предъявлять бумажные подтверждающие документы, достаточно представить QR-код», — отметила министр культуры Иркутской области Олеся Полунина.

В проекте участвуют все шесть областных театров Иркутской области, Иркутская областная филармония, Архитектурно-этнографический музей «Тальцы», Иркутский областной художественный музей имени Сукачева, Иркутский областной историко-мемориальный музей декабристов, Иркутский областной краеведческий музей имени Муравьева-Амурского, а также Иркутский областной кинофонд.

Для получения бесплатного билета участнику СВО необходимо оформить подтвержденный профиль на портале Госуслуг. После входа в мобильное приложение или на веб-сайт можно обратиться с соответствующим запросом к чат-боту «Робот Макс», либо в раздел «Услуги» в подразделе «Получение справок или выписок». Система автоматически отправит запрос в информационную систему Министерства обороны РФ для создания персонального QR-кода. В целях безопасности он будет действителен в течение пяти минут.

Этот QR-код необходимо показать сотруднику учреждения культуры, его отсканируют через приложение «Госкан» и оформят бесплатный билет. На некоторые мероприятия, например, на спектакли в театрах, делать это нужно заранее.