Участники СВО могут бесплатно посетить выставки, спектакли и кинопоказы с помощью QR-кода

Для получения бесплатного билета участнику СВО необходимо оформить подтвержденный профиль на портале Госуслуг. После входа в мобильное приложение или на веб-сайт можно обратиться с соответствующим запросом к чат-боту «Робот Макс», либо в раздел «Услуги» в подразделе «Получение справок или выписок». Система автоматически отправит запрос в информационную систему Министерства обороны РФ для создания персонального QR-кода. В целях безопасности он будет действителен в течение пяти минут.