ГАИ начала в Уфе спецоперацию: инспекторы проверяют каждый автобус

В Уфе стартовали сплошные проверки пассажирского транспорта. Рейд «Автобус», как утверждают в пресс-службе городской Госавтоинспекции, направлен на повышение безопасности перевозок и снижение аварийности.
Сотрудники ГАИ совместно с представителями ФССП, ФНС и Минтранса проверяют у водителей наличие и соответствие всей необходимой документации, в том числе — иностранные водительские удостоверения и разрешения на работу в России.
Кроме того, инспекторы оценивают техническое состояние автобусов на соответствие установленным требованиям.
