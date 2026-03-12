Ричмонд
ГАИ начала в Уфе спецоперацию: инспекторы проверяют каждый автобус

В Уфе ГАИ начала проверять пассажирский транспорт.

Источник: Комсомольская правда

В Уфе стартовали сплошные проверки пассажирского транспорта. Рейд «Автобус», как утверждают в пресс-службе городской Госавтоинспекции, направлен на повышение безопасности перевозок и снижение аварийности.

Сотрудники ГАИ совместно с представителями ФССП, ФНС и Минтранса проверяют у водителей наличие и соответствие всей необходимой документации, в том числе — иностранные водительские удостоверения и разрешения на работу в России.

Кроме того, инспекторы оценивают техническое состояние автобусов на соответствие установленным требованиям.

