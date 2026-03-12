Ребёнку из Партизанска присудили компенсацию после нападения бродячей собаки

В интересах несовершеннолетней прокурор города подал иск к администрации городского округа, указав на обязанность органа местного самоуправления обеспечивать безопасность граждан, в том числе от угроз, исходящих от безнадзорных животных. Суд полностью удовлетворил исковые требования и взыскал в пользу пострадавшей 25 000 рублей. Исполнение решения находится на контроле прокуратуры.