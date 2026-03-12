Ричмонд
Ребёнку из Партизанска присудили компенсацию после нападения бродячей собаки

Суд обязал администрацию Партизанска выплатить 25 тысяч рублей.

Источник: PrimaMedia.ru

Суд встал на сторону прокуратуры и присудил компенсацию морального вреда ребёнку, пострадавшему от нападения бродячей собаки в Партизанске, сообщила пресс-служба надзоного ведомства.

«В сентябре 2025 года в Партизанске на девочку 2012 года рождения напала и укусила бездомная собака», — говорится в сообщении.

В интересах несовершеннолетней прокурор города подал иск к администрации городского округа, указав на обязанность органа местного самоуправления обеспечивать безопасность граждан, в том числе от угроз, исходящих от безнадзорных животных. Суд полностью удовлетворил исковые требования и взыскал в пользу пострадавшей 25 000 рублей. Исполнение решения находится на контроле прокуратуры.

Напомним, прокуратура Приморья взяла под особый надзор уголовное дело, возбуждённое по факту нападения собаки на малолетнего ребёнка в селе Воскресенка. Инцидент случился 26 января днём на территории частного домовладения. Собака породы американский стаффордширский терьер напала на полуторагодовалого малыша.