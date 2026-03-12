Mash: Лерчек ложится на курс химиотерапии в государственную больницу в Москве

Отмечается, что на этой неделе Чекалина должна была лечь в стационар, однако собрать врачебный консилиум не удалось, поэтому пока она находится дома. По словам ее подруги, блогера Алины Акиловой, у Лерчек диагностирована четвертая стадия рака желудка, при этом болезнь дала метастазы в легкие. Из-за тяжелого состояния медики ставят ей сильные обезболивающие капельницы, после которых она большую часть времени спит.