Mash: Лерчек ложится на курс химиотерапии в государственную больницу в Москве

Блогер Валерия Чекалина, известная как Лерчек, готовится начать курс химиотерапии в государственной онкологической больнице Москвы, так как средств на лечение в частной клинике у нее нет. Об этом в четверг, 12 марта, сообщает Mash.
Отмечается, что на этой неделе Чекалина должна была лечь в стационар, однако собрать врачебный консилиум не удалось, поэтому пока она находится дома. По словам ее подруги, блогера Алины Акиловой, у Лерчек диагностирована четвертая стадия рака желудка, при этом болезнь дала метастазы в легкие. Из-за тяжелого состояния медики ставят ей сильные обезболивающие капельницы, после которых она большую часть времени спит.
За детьми сейчас присматривает мать блогера Эльвира. Ее молодой человек Луис Сквиччиарини отменил занятия в своей танцевальной студии и временно не ведет набор на курсы. Деньги на лечение, как сообщается, собирают родственники и друзья, помощь оказывает и экс-супруг Артем Чекалин, хотя из-за действующего запрета на общение он не может поддержать ее лично.
При этом судебные разбирательства продолжаются. Следующее заседание по делу о выводе средств за рубеж назначено на 16 марта. Адвокаты намерены просить суд перенести слушание или приостановить процесс. По имеющимся данным, задолженность блогера по налогам составляет 174 миллиона рублей, передает Telegram-канал.
Как могут быть связаны беременность и рак, а также сможет ли Лерчек справиться с болезнью, «Вечерняя Москва» узнала у онколога Евгения Черемушкина.