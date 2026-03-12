Над Черным морем ночью мог разрушиться метеорит

По данным специалистов, в нескольких региональных телеграм-каналах появились сообщения о наблюдении яркого болида в небе над населенными пунктами восточного побережья Черного моря. Анализ опубликованных видеозаписей позволяет предположить, что в атмосфере Земли разрушился объект размером в несколько десятков сантиметров, возможно, до полуметра.