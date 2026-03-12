Где открыли и где закрыли трассы в Казахстане из-за метели

В Казахстане после ухудшения погодных условий часть республиканских трасс была временно закрыта, однако к утру 12 марта движение на большинстве участков восстановили. При этом в Восточно-Казахстанской области одно из направлений остается закрытым до утра следующего дня, передает BAQ.kz со ссылкой на КазАвтоЖол.