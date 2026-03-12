Где открыли и где закрыли трассы в Казахстане из-за метели

В Казахстане после ухудшения погодных условий часть республиканских трасс была временно закрыта, однако к утру 12 марта движение на большинстве участков восстановили. При этом в Восточно-Казахстанской области одно из направлений остается закрытым до утра следующего дня, передает BAQ.kz со ссылкой на КазАвтоЖол.
Что закрыто.
По данным КазАвтоЖол, с 07:00 12 марта введено ограничение движения для всех видов транспорта на участке автодороги KAZ-08 «Алматы — Талдыкорган — Усть-Каменогорск — Шемонаиха — граница РФ».
Ограничение действует на участке км 1194−1212 (Шемонаиха — граница России).
Предварительно движение планируют открыть 13 марта в 08:00.
Какие трассы открыли ночью.
По информации КазАвтоЖол, в 02:00 12 марта движение для легкового транспорта открыли на нескольких участках дорог республиканского значения.
В Северо-Казахстанской области возобновлено движение на участках трасс:
Астана — Кокшетау — Петропавловск — граница РФ (км 492−522) Граница РФ — Петропавловск (км 0−120) Петропавловск — Соколовка — граница РФ (км 11−73) Костанай — Мамлютка (км 226−406).
В Костанайской области открыли участок дороги:
Костанай — Мамлютка (км 180−250).
Какие дороги открыли утром.
Утром 12 марта движение восстановили на ряде других трасс.
В Северо-Казахстанской области в 08:30 открыли движение для всех видов транспорта на участке автодороги.
Астана — Кокшетау — Петропавловск — граница РФ (км 367−473).
В Акмолинской области в 08:20 открыли движение на дорогах:
Кокшетау — Атбасар Обход Кокшетау с подъездом к аэропорту Кокшетау — Рузаевка Кокшетау — Кишкенеколь — Бидайык — граница РФ.
Также в 08:00 движение полностью восстановили на ряде трасс в Северо-Казахстанской и Костанайской областях, включая участки дорог:
Жезказган — Аркалык — Петропавловск Кокшетау — Кишкенеколь — Бидайык — граница РФ Кокшетау — Рузаевка Костанай — Аулиеколь — Сурган Костанай — Рудный — Денисовка — Комсомольское — Карабутак.
В Актюбинской области движение открыли:
для всех видов транспорта на участке Актобе — граница РФ (п/п Алимбет) для легковых автомобилей на трассе Актобе — Карабутак — Иргиз на участках международного коридора Граница РФ — Актобе — Кызылорда — Шымкент — Алматы — Хоргос.
Кроме того, возобновлено движение на трассе Актобе — Уральск — граница РФ, включая участки в Западно-Казахстанской области.
Также открыто движение для легкового транспорта на направлении Граница РФ — Актобе — Кандыагаш — Доссор — Атырау.
Предупреждение для водителей.
По данным КазАвтоЖол, неблагоприятные погодные условия сохраняются сразу в нескольких регионах страны.
Синоптики предупреждают, что 12 марта в Акмолинской, Северо-Казахстанской, Восточно-Казахстанской, Павлодарской, Карагандинской, Костанайской областях, а также в областях Абай и Улытау ожидаются снег и метель. В компании призывают водителей соблюдать осторожность на дорогах.
«В связи с ухудшением погодных условий просим водителей соблюдать скоростной режим и правила безопасности, а также учитывать ситуацию на дорогах», — сообщили в КазАвтоЖол.
Дополнительную информацию о состоянии трасс можно получить круглосуточно в колл-центре 1403.