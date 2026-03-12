Ричмонд
В Новосибирск прибыл последний вывозной рейс S7 из Дубая

Последний вывозной рейс из Дубая авиакомпании S7 Airlines доставил пассажиров в новосибирский аэропорт Толмачёво.

Источник: Аргументы и факты

Российская авиакомпания S7 Airlines («Сибирь») выполнила последний вывозной рейс из Дубая, самолёт приземлился в Новосибирске, следует из информации на онлайн-табло местного аэропорта Толмачёво.

Согласно этим данным, он прибыл 12 марта в 02:40 по местному времени (11 марта 22:40 мск). Речь идёт о рейсе № 5786. Самолёт вылетел из Дубая и произвёл промежуточную посадку для дозаправки в Самарканде.

Пассажиров с билетами до Москвы пообещали доставить в столицу РФ ближайшими рейсами.

Ранее российская авиакомпания «Аэрофлот» сообщала, что выполнит 11 марта два последних рейса из Объединённых Арабских Эмиратов и приостановит полёты в страну.

До этого из Дубая и Абу-Даби в РФ вылетели 24 самолёта этой организации.

