В деле Эпштейна нашлась неожиданная информация: финансист мог быть отцом ребенка одной из своих жертв

В деле покойного финансиста-педофила Джеффри Эпштейна появилась новая сенсационная деталь. У миллиардера, обвинявшегося в торговле людьми и организации сети секс-услуг для элиты, возможно, остался ребенок. Об этом сообщает британское издание Daily Mail, которое изучило документы, недавно опубликованные Министерством юстиции США.
Как пишет газета, сам Эпштейн рассказывал одной из своих жертв, что у него есть общий ребенок от другой пострадавшей. В его квартире висела фотография блондинки на пляже, которую он называл матерью своего ребенка. Финансист также утверждал, что находившаяся там же скульптура женского торса была сделана именно с этой женщины. Эти показания жертвы были переданы в ФБР.
По данным Daily Mail, интерес Эпштейна к этой теме не был случайным. Источники издания утверждают, что миллиардер был одержим идеями улучшения человеческой популяции и генной инженерии. Некоторые женщины рассказывали, что, приходя в себя на его печально известном ранчо в Нью-Мексико, они замечали вокруг лабораторное оборудование. Кроме того, в опубликованных документах упоминается, что как минимум две девушки заявляли: Эпштейн просил их родить от него детей.
Это не единственная недавняя новость, связанная с международным скандалом вокруг финансиста. Ранее KP.RU сообщал, что Национальная прокуратура Польши изучает возможный «польский след» в деятельности Эпштейна. Правоохранители получили документы, указывающие на то, что в период с 2009 по 2019 год гражданок Польши могли незаконно вывозить за границу. В ведомстве заявили, что анализ бумаг подтверждает обоснованные подозрения в совершении преступления, связанного с торговлей людьми.