В деле Эпштейна нашлась неожиданная информация: финансист мог быть отцом ребенка одной из своих жертв

Как пишет газета, сам Эпштейн рассказывал одной из своих жертв, что у него есть общий ребенок от другой пострадавшей. В его квартире висела фотография блондинки на пляже, которую он называл матерью своего ребенка. Финансист также утверждал, что находившаяся там же скульптура женского торса была сделана именно с этой женщины. Эти показания жертвы были переданы в ФБР.