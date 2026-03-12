Эксперт Дащенко: Хакеры могут взламывать умные колонки для слежки за россиянами

Эксперт Kaspersky ICS CERT Владимир Дащенко сообщил, что злоумышленники теоретически могут взломать умные колонки и использовать их для сбора информации о происходящем в доме. По его словам, риск появляется в случае, если хакеры получают доступ к устройству или аккаунту, к которому оно привязано.
Специалист отметил, что определить взлом напрямую бывает сложно. Он пояснил, что косвенными признаками могут стать самопроизвольная активация голосового помощника, выполнение команд без участия пользователя или появление неизвестных действий в истории аккаунта.
Дащенко также предупредил, что при подключении колонки к системе «умного дома» злоумышленники могут попытаться получить доступ и к другим устройствам, например, камерам, датчикам или замкам. По его словам, дополнительный риск связан со смартфоном, через который обычно управляется вся экосистема.
Эксперт добавил, что подобные взломы на практике происходят редко, поскольку производители используют шифрование и регулярно выпускают обновления безопасности. Тем не менее он рекомендовал использовать сложные пароли, двухфакторную аутентификацию, обновлять программное обеспечение и при подозрениях на взлом отключать устройство от сети и проверять аккаунт, передает РИА Новости.
