Эксперт Дащенко: Хакеры могут взламывать умные колонки для слежки за россиянами

Эксперт Kaspersky ICS CERT Владимир Дащенко сообщил, что злоумышленники теоретически могут взломать умные колонки и использовать их для сбора информации о происходящем в доме. По его словам, риск появляется в случае, если хакеры получают доступ к устройству или аккаунту, к которому оно привязано.