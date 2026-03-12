Как пьют алкоголь в Башкирии по сравнению со всей Россией: Минздрав обнародовал данные

Министерство здравоохранения России опубликовало данные по потреблению алкогольной продукции на душу населения в регионах. Согласно статистике на портале ЕМИСС, показатель в Башкирии по итогам февраля 2026 года составил 7,91 литра этанола (в пересчете на 100-процентный спирт) на человека за последние 12 месяцев. Это немного ниже среднероссийского уровня — 7,97 литра.