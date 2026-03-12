Красноярские спасатели рассказали о поисках мужчины в нацпарке

КРАСНОЯРСК, 12 мар — РИА Новости. Спасатели Красноярского поисково-спасательного отряда (КГКУ «Спасатель») и волонтеры прошли 25 километров горной тайги в поисках 55-летнего мужчины, который еще 9 марта ушел в район национального парка «Красноярские Столбы» и до сих пор не вернулся, сообщает отряд у себя в Telegram-канале.