Ричмонд
+26°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Красноярские спасатели рассказали о поисках мужчины в нацпарке

Красноярские спасатели прошли 25 километров тайги в поисках 55-летнего мужчины.

Источник: © РИА Новости

КРАСНОЯРСК, 12 мар — РИА Новости. Спасатели Красноярского поисково-спасательного отряда (КГКУ «Спасатель») и волонтеры прошли 25 километров горной тайги в поисках 55-летнего мужчины, который еще 9 марта ушел в район национального парка «Красноярские Столбы» и до сих пор не вернулся, сообщает отряд у себя в Telegram-канале.

«25 километров горно-таежной местности обследовали вчера краевые спасатели совместно с сотрудниками полиции и волонтерами в ходе поиска мужчины на “Красноярских Столбах”. Проверялись не только основные туристические маршруты, но и труднодоступные места и дикие тропы, не отмеченные на картах национального парка», — говорится в сообщении.

Отмечается, что к поискам также был привлечен кинологический расчет Красноярского поисково-спасательного отряда. Пока мужчину найти не удалось, его поиски будут продолжены в четверг.