Тысячи жителей останутся без электричества: отключения света в Ростове на 12 марта

В четверг, 12 марта, в Ростове-на-Дону пройдут массовые отключения света. Об этом сообщают в ресурсоснабжающей компании «Донэнерго». Отключения запланированы на весь день — с разными временными интервалами.
С 9:00 до 17:00 электричества не будет по следующим адресам:
— улица 26 июня, 107−127;
— улица Брянская, 1−13 и 2−12;
— переулок Сочинский, 1−13 и 2−12;
— переулок Туапсинский, 1−11, 35 и 2−58;
— улица Ларина, 6/1 и 10Б;
— улица Герасименко, 1А, 3−7 и 7/1;
— улица Погодина, 11, 13/1 и 15/1;
— улица 1-я Круговая, 1−13 и 2−10;
— улица 2-я Круговая, 1−15 и 4−18;
— улица Парижской Коммуны, 49−51 и 60−62;
— улица Плеханова, 23−83 и 70−122;
— проспект Стачки, 79−153 и 76/26;
— улица Радищева, 13−71 и 18−68;
— улица 2-ая Комбайновская, 1−25 и 2−42;
— улица Соединяющая, 1−13 и 2−22;
— улица Коммунальная, 1−25 и 2−28;
— улица Просвещения, 23−73 и 18−68;
— улица Червонноармейская, 1−23 и 6−22;
— переулок Пожарный, 1−19 и 2−18;
— переулок Кецховели, 1−31 и 2−24;
— переулок Горийский, 1−15 и 2−50;
— улица Веры Пановой, 1−23 и 2−30;
— улица Образцовая, 1−15;
— улица Активная, 1−9 и 2−16;
— улица Физкультурная, 1−45 и 2−48;
— улица Металлургическая, 70−100 и 55−99;
— улица Лянде, 1−25 и 2−22;
— улица 1-ая Кизитириновская, 1−27 и 2−20;
— улица 2-ая Кизитириновская, 1−29 и 2−26;
— улица 3-ая Кизитириновская, 1−41 и 2−30;
— улица Новомосковская, 13−31 и 30−48;
— улица Полторацкого, 56−70 и 69−85;
— проспект Шолохова, 161−173;
— улица Невельская, 1−9 и 2−10;
— улица 1-ая Пионерская, 2−34 и 1−10;
— улица 2-ая Пионерская, 2−24;
— улица 3-ая Пионерская, 2−24 и 1−23;
— улица Коммунальная, 28−40 и 25−35;
— улица 1-ая Плановая, 1−37 и 2−48;
— улица 2-ая Плановая, 1−23 и 2−24;
— улица Автономная, 19−21 и 22−26;
— улица Горсоветская, 1−45 и 2−30;
— переулок Крымский, 16−24 и 17−21;
— переулок Тихорецкий, 26−34 и 27−31;
— переулок Геленджикский, 16−34 и 15−35;
— переулок Новоросийский, 31−33;
— улица Вяземцева, 35−57 и 56−76;
— переулок Суздальский, 1−11 и 2−10;
— улица Кадровая, 1−71 и 2−92;
— улица Новгородская, 1−25 и 2−30;
— улица Пулковская, 1−73 и 2−78;
— улица Сквозная, 1−87 и 2−84;
— улица Гранитная, 1−25 и 2−28;
— переулок Дзержинского, 1;
— улица Новгородская, 27−79 и 32−74;
— улица Керамическая, 1−13 и 2−14;
— переулок Кафельный, 1−19 и 2−18;
— переулок Паровозный, 1−37 и 2−26;
— переулок Поворотный, 1−19 и 2−22;
— улица Коммунаров, 70;
— улица Закруткина, 20, 23, 30/25 и 38/22;
— улица 7-я линия, 21/40;
— улица 11-я линия, 9/27, 5/4 и 25;
— улица 13-я линия, 6, 8;
— улица Советская, 22.
С 9:00 до 16:00 отключения ждут жильцов домов по адресам:
— улица Мечникова, 75/Б;
— улица Юфимцева, 12;
— улица Заводская, 20, 20б и 20А;
— улица Магнитогорская, 7/1 и 9;
— переулок Жлобинский, 25.
