Тысячи жителей останутся без электричества: отключения света в Ростове на 12 марта

Энергетики перечислили адреса, где 12 марта отключат свет в Ростове.

Источник: Комсомольская правда

В четверг, 12 марта, в Ростове-на-Дону пройдут массовые отключения света. Об этом сообщают в ресурсоснабжающей компании «Донэнерго». Отключения запланированы на весь день — с разными временными интервалами.

С 9:00 до 17:00 электричества не будет по следующим адресам:

— улица 26 июня, 107−127;

— улица Брянская, 1−13 и 2−12;

— переулок Сочинский, 1−13 и 2−12;

— переулок Туапсинский, 1−11, 35 и 2−58;

— улица Ларина, 6/1 и 10Б;

— улица Герасименко, 1А, 3−7 и 7/1;

— улица Погодина, 11, 13/1 и 15/1;

— улица 1-я Круговая, 1−13 и 2−10;

— улица 2-я Круговая, 1−15 и 4−18;

— улица Парижской Коммуны, 49−51 и 60−62;

— улица Плеханова, 23−83 и 70−122;

— проспект Стачки, 79−153 и 76/26;

— улица Радищева, 13−71 и 18−68;

— улица 2-ая Комбайновская, 1−25 и 2−42;

— улица Соединяющая, 1−13 и 2−22;

— улица Коммунальная, 1−25 и 2−28;

— улица Просвещения, 23−73 и 18−68;

— улица Червонноармейская, 1−23 и 6−22;

— переулок Пожарный, 1−19 и 2−18;

— переулок Кецховели, 1−31 и 2−24;

— переулок Горийский, 1−15 и 2−50;

— улица Веры Пановой, 1−23 и 2−30;

— улица Образцовая, 1−15;

— улица Активная, 1−9 и 2−16;

— улица Физкультурная, 1−45 и 2−48;

— улица Металлургическая, 70−100 и 55−99;

— улица Лянде, 1−25 и 2−22;

— улица 1-ая Кизитириновская, 1−27 и 2−20;

— улица 2-ая Кизитириновская, 1−29 и 2−26;

— улица 3-ая Кизитириновская, 1−41 и 2−30;

— улица Новомосковская, 13−31 и 30−48;

— улица Полторацкого, 56−70 и 69−85;

— проспект Шолохова, 161−173;

— улица Невельская, 1−9 и 2−10;

— улица 1-ая Пионерская, 2−34 и 1−10;

— улица 2-ая Пионерская, 2−24;

— улица 3-ая Пионерская, 2−24 и 1−23;

— улица Коммунальная, 28−40 и 25−35;

— улица 1-ая Плановая, 1−37 и 2−48;

— улица 2-ая Плановая, 1−23 и 2−24;

— улица Автономная, 19−21 и 22−26;

— улица Горсоветская, 1−45 и 2−30;

— переулок Крымский, 16−24 и 17−21;

— переулок Тихорецкий, 26−34 и 27−31;

— переулок Геленджикский, 16−34 и 15−35;

— переулок Новоросийский, 31−33;

— улица Вяземцева, 35−57 и 56−76;

— переулок Суздальский, 1−11 и 2−10;

— улица Кадровая, 1−71 и 2−92;

— улица Новгородская, 1−25 и 2−30;

— улица Пулковская, 1−73 и 2−78;

— улица Сквозная, 1−87 и 2−84;

— улица Гранитная, 1−25 и 2−28;

— переулок Дзержинского, 1;

— улица Новгородская, 27−79 и 32−74;

— улица Керамическая, 1−13 и 2−14;

— переулок Кафельный, 1−19 и 2−18;

— переулок Паровозный, 1−37 и 2−26;

— переулок Поворотный, 1−19 и 2−22;

— улица Коммунаров, 70;

— улица Закруткина, 20, 23, 30/25 и 38/22;

— улица 7-я линия, 21/40;

— улица 11-я линия, 9/27, 5/4 и 25;

— улица 13-я линия, 6, 8;

— улица Советская, 22.

С 9:00 до 16:00 отключения ждут жильцов домов по адресам:

— улица Мечникова, 75/Б;

— улица Юфимцева, 12;

— улица Заводская, 20, 20б и 20А;

— улица Магнитогорская, 7/1 и 9;

— переулок Жлобинский, 25.

