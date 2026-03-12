Ричмонд
Российские моряки отразили «атаку» беспилотников в Авачинском заливе

Малый противолодочный корабль Тихоокеанского флота МПК-107 провел учение в акватории Авачинского залива.

Источник: Аргументы и факты

Малый противолодочный корабль Тихоокеанского флота МПК-107 в ходе учений отразил атаку беспилотников условного противника в Авачинском заливе, сообщили в ТОФ.

«Корабль МПК-107 соединения кораблей охраны водного района войск и сил на северо-востоке России провел противолодочное учение и отразил атаку беспилотных летательных аппаратов условного противника», — рассказали во флоте.

По сценарию учений экипаж МПК-107 обнаружил БПЛА, выполняя задачи в противолодочном дозоре на подходах к пункту базирования, и ударил по ним с помощью зенитного ракетного комплекса (ЗРК) «Оса-М2».

Также была выявлена подводная лодка условного противника и отработан алгоритм действий по ее ликвидации с применением реактивных бомбометных установок РБУ-6000.

Ранее сообщалось, что фрегат «Маршал Шапошников» Тихоокеанского флота провел артиллерийские учения в Бенгальском заливе в рамках международных маневров «Милан-2026».

