Российская ПВО за ночь сбила 80 украинских дронов

МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО за прошедшую ночь сбили 80 украинских беспилотников над Краснодарским краем, Крымом, Ростовской, Брянской, Белгородской, Курской, Калужской и Воронежской областями, Чёрным и Азовским морями, сообщили в Минобороны РФ.
«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 80 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — говорится в сообщении.
Отмечается, что 30 из них были сбиты над Краснодарским краем, 14 над Крымом, 10 над Ростовской областью.
Кроме того, восемь дронов нейтрализованы над Чёрным морем, по пять — над Брянской и Белгородской областями, три — над Курской, по два — над Калужской областью и Азовским морем, один — над Воронежской областью.