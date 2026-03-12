Ричмонд
+26°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Российская ПВО за ночь сбила 80 украинских дронов

Российские силы ПВО за ночь уничтожили 80 украинских беспилотников.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО за прошедшую ночь сбили 80 украинских беспилотников над Краснодарским краем, Крымом, Ростовской, Брянской, Белгородской, Курской, Калужской и Воронежской областями, Чёрным и Азовским морями, сообщили в Минобороны РФ.

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 80 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — говорится в сообщении.

Отмечается, что 30 из них были сбиты над Краснодарским краем, 14 над Крымом, 10 над Ростовской областью.

Кроме того, восемь дронов нейтрализованы над Чёрным морем, по пять — над Брянской и Белгородской областями, три — над Курской, по два — над Калужской областью и Азовским морем, один — над Воронежской областью.

Узнать больше по теме
Крым: база Черноморского флота и любимое место отдыха россиян
Крым — один из самых известных полуостровов Евразии, расположенный в северной части Черного моря. Этот известный хорошим климатом и красивой природой регион имеет также огромное историческое, военное и экономическое значение. На протяжении веков Крым переходил от одного государства к другому, а его географическое положение сделало полуостров ключевой точкой по контролю Черного моря.
Читать дальше