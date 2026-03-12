Ричмонд
Пять районов Ростовской области атакованы беспилотниками в ночь на 12 марта

Беспилотники в пяти районах Ростовской области были уничтожены силами ПВО за прошедшую ночь.

Источник: Комсомольская правда

В ночь на четверг, 12 марта, в небе над Ростовской областью силами ПВО были уничтожены беспилотники в пяти районах. Об этом рано утром в своем канале МАХ сообщил глава региона Юрий Слюсарь.

По его словам, минувшим вечером и ночью средства противовоздушной обороны отразили атаку БПЛА.

— Дроны сбили в Миллеровском, Тарасовском, Белокалитвинском, Каменском и Мясниковском районах. Информация о пострадавших и разрушениях на земле пока не поступала, данные уточняются, — рассказал губернатор.

Напомним, сутками ранее Ростовская область уже подвергалась массированному удару. Тогда более сорока беспилотников уничтожили в Таганроге и пяти районах: Миллеровском, Чертковском, Шолоховском, Неклиновском и Куйбышевском. Люди не пострадали. Однако в поселке Чертково обломки дрона повредили линию электропередачи. Возгорания удалось избежать, а аварийные бригады восстановили подачу электричества в частные дома за полтора часа.

Подпишись на нас в MAX и Telegram.

