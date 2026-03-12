Очистные сооружения на 21 тысячу человек строят в воронежском Павловске

Ричмонд
В Воронежской области приступили к реализации масштабного инфраструктурного проекта — возведение комплекса очистных сооружений в пределах Павловска, который насчитывает население в 21 тысячу человек. На реализацию проекта выделили 2,46 миллиарда рублей.

На текущий момент завершены подготовительные этапы: территория очищена, проложена временная дорога, вырыты котлованы для здания механической очистки и усреднительной емкости, а также траншеи под самотечные канализационные линии.

Сейчас осуществляется закупка необходимого оборудования. Строительная площадка активно задействована в работах по подготовке фундаментов, заливке подбетонки и возведению подпорной стены, а также установке пожарных резервуаров.