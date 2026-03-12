В Госдуме рассказали, как правильно относиться к зумерам

«Зумеры — это давно не только мемы и сленг. Старшим из них под тридцать. Они заканчивают вузы, создают семьи, оплачивают коммуналку, думают об ипотеке. Их волнуют те же вещи, что и их родителей, — просто подход другой. Не надо с ними “специально работать”. Надо просто видеть в них взрослых людей», — заключил Даванков.