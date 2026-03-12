Желающих благоустраивать площадь возле ЗАГСа в Вихоревке не нашлось

Как сообщалось ранее, администрация Вихоревского городского поселения объявила торги по определению подрядной организации, которая займется обновлением площади по улице Дзержинского. На работы по благоустройству общественного пространства планировали потратить до 4,9 миллионов рублей. Проект предусматривает демонтаж существующего асфальтового покрытия, укладку нового с устройством парковки, на части территории предусмотрена замена асфальта на тротуарную плитку. Помимо этого проект предполагает восстановление зоны отдыха, установку скамеек и фотозоны с металлическим арт-объектом «Свадебная арка».