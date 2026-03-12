ПВО сбила 11 БПЛА на подлете к Волгоградской области

Ночью 12 марта дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 80 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Об этом сообщили в Минобороны. 30 БПЛА уничтожили в Краснодарском крае 14 — в Ерыму, 10 — в Ростовской области, 8 — над Черным морем.
Также военные сбили по 5 беспилотников в Брянской и Белгородской областях, 3 — в Курской, 2 — в Калужской. Еще 2 БПЛА уничтожили в Азовском море и 1 — в Воронежской.
Напомним, в Волгоградской области режим беспилотной опасности действовал с вечера 11 марта до утра 12 в течение почти 9 часов.
Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.Читать дальше