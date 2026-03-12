Курник — русская лазанья: как испечь короля пирогов на домашней кухне

Куриные бедрышки отварить, остудить. Кожу убрать, снять мясо с костей и нарезать его небольшими кусочками, чтобы пирог потом легко резался. В сковороде растопить немного сливочного масла, всыпать муку и быстро размешать до однородности. Молоко подливать понемногу и каждый раз тщательно размешивать, чтобы не было комков. Довести до густоты «как на оладьи», затем посолить или добавить соевый соус. Соус смешать с курицей, добавить рубленый укроп. Тушить ничего не нужно.