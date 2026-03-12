Курник — русская лазанья: как испечь короля пирогов на домашней кухне

Курник называют королём русских пирогов: слоёный, сытный и праздничный, он больше похож на лазанью по-нашему, чем на обычную выпечку. По старинным упоминаниям, такой пирог подавали к царскому столу ещё во времена Ивана Грозного. «Клопс» нашёл рецепт, от которого не оторваться.
Ингредиенты.
Основа, прослойки, смазка:
два пласта слоёного теста, 6−8 блинчиков по вашему привычному рецепту. куриное яйцо, вода.
Для рисовой начинки:
рис, яйца, чеснок (по вкусу), столовая ложка сливочного масла, щепотка соли.
Для куриной начинки:
куриные бёдра (по вкусу), столовая ложка муки, сливочное масло для соуса, топлёное молоко, соль или соевый соус, укроп (по вкусу).
Для грибной начинки:
шампиньоны, репчатый лук, соль (по вкусу), растительное масло для жарки.
Приготовление.
Крупу и яйца отварить, затем в горячий рис вмешать сливочное масло и дать массе остыть. Порубить яйца, пропустить чеснок через пресс и посолить. Хорошо перемешать, чтобы начинка получилась рассыпчатой, но сцеплялась ложкой.
Куриные бедрышки отварить, остудить. Кожу убрать, снять мясо с костей и нарезать его небольшими кусочками, чтобы пирог потом легко резался. В сковороде растопить немного сливочного масла, всыпать муку и быстро размешать до однородности. Молоко подливать понемногу и каждый раз тщательно размешивать, чтобы не было комков. Довести до густоты «как на оладьи», затем посолить или добавить соевый соус. Соус смешать с курицей, добавить рубленый укроп. Тушить ничего не нужно.
Очищенный лук нарезать кубиком и обжарить на растительном масле до лёгкой золотистости. Добавить шампиньоны и выпарить всю жидкость, чтобы слой не потёк в пироге. Зажарку посолить и остудить.
Блины важно печь тонкими: они должны разделять слои, а не превращаться в ещё одно тесто. Сложить стопкой и подготовить пергамент, чтобы потом было удобно переносить пирог. Духовку заранее разогреть, пока идёт сборка.
Нижний пласт слоёного теста раскатать и вырезать круг на 2−3 см больше блина, сразу переложить на пергамент. Положить блинчик, распределить рисовую начинку, накрыть блинчиком. Выложить курицу в соусе, снова накрыть блинчиком и разложить грибы.
Повторить ещё раз в том же порядке и закрыть верх блинчиком. Накрыть вторым пластом слоёного теста, лишнее обрезать, края хорошо слепить. Сделать вилкой несколько проколов, чтобы выходил пар. Смазать верхушку взбитым яйцом и отправить в духовку до уверенной румяной корочки.
