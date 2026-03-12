Ричмонд
Капитана хивуса оштрафовали за нелегальную перевозку пассажиров на Байкале

У мужчины не было лицензии.

Источник: IrkutskMedia.ru

IrkutskMedia, 12 марта. Байкало-Ангарская транспортная прокуратура привлекла к ответственности судовладельца, который нелегально перевозил туристов на судне на воздушной подушке «Марс-700» «Звездный» в акватории Байкала. Сотрудники ведомства обнаружили нарушителя в районе Листвянки.

Как сообщает пресс-служба Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры, было установлено, что в феврале судоводитель неоднократно перевозил пассажиров без соответствующей лицензии.

Прокуратура назначила капитану хивуса штраф в размере 50 тысяч рублей. В результате прокурорского понуждения судоводитель получил лицензию на перевозку пассажиров внутренним водным транспортом.

Ранее агентство сообщало, что Байкало-Ангарская транспортная прокуратура установила, что в январе 2026 года судоводители неоднократно осуществляли незаконную перевозку пассажиров на судах на воздушных подушках «Пионер» и «Янтарь» без соответствующей лицензии. Судовладельцы осуществляли свою деятельность в Ольхонском районе.