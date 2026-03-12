«Закрылась в туалете и рыдала»: визажистка Топал обвинила Загитову в эксплуатации

Краснодарская визажистка и гримерша Ирина Топал обвинила команду фигуристки Алины Загитовой в эксплуатации. О произошедшем она рассказала в личном блоге.
Девушка рассказала, что ей предложили билет на выступление в обмен на три часа работы. Однако на площадке она провела девять часов, выполняя задачи, которые обычно распределяются между четырьмя специалистами.
Гримерша также отметила плохую организацию при подготовке шоу: по ее словам артисты не знали, какие у них роли и костюмы, а из-за опозданий и репетиций часть обязанностей одновременно легла на нее.
По словам Топал, ей не предоставили питание, хотя на территории ледового дворца работал кейтеринг, и в итоге она так и не смогла посмотреть выступление из зала.
— После окончания шоу я просто закрылась в туалете и рыдала от пережитого стресса и ответственности, который на меня возложили. И если бы я знала, что вот таким окажется закулисье шоу-бизнеса, я бы никогда на это не согласилась, — заключила блогер.
