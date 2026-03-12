Ричмонд
«Арт-объекты» из льда: в Аскинской пещере появились необычные скульптуры

В Аскинской пещере появились ледяные скульптуры.

Источник: Комсомольская правда

Первый месяц весны — пик зрелищности для Аскинской пещеры, сообщают сотрудники природного парка. В этом месяце ледяные сталагмиты и другие образования достигают максимальных размеров и предстают в наиболее выразительной форме. Однако с приходом весны под влиянием сезонных процессов они начинают постепенно меняться.

Как отмечают специалисты, каждый год ледяные структуры выглядят по-новому: их форма, высота и расположение уникальны. Природный цикл повторяется, однако не копирует сам себя.

