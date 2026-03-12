Бастрыкин взял на контроль дело о жилье для сироты в Омске

Установлено, что с 2007 года женщина состоит на учете лиц, подлежащих обеспечению жилыми помещениями. Несмотря на наличие вступившего в 2022 году в законную силу судебного решения, до настоящего времени меры по реализации ее прав не приняты. Многочисленные обращения в компетентные органы результатов не принесли, что свидетельствует о системных нарушениях федерального законодательства о дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот.