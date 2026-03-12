Бастрыкин взял на контроль дело о жилье для сироты в Омске

Председатель Следственного комитета Российской Федерации затребовал доклад по уголовному делу, возбужденному в связи с нарушением жилищных прав сироты в Омске. Мера принята после обращения жительницы областного центра через приемную в социальной сети, в котором она сообщила о длительном непредоставлении положенного по закону жилья.
Установлено, что с 2007 года женщина состоит на учете лиц, подлежащих обеспечению жилыми помещениями. Несмотря на наличие вступившего в 2022 году в законную силу судебного решения, до настоящего времени меры по реализации ее прав не приняты. Многочисленные обращения в компетентные органы результатов не принесли, что свидетельствует о системных нарушениях федерального законодательства о дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот.
В следственном управлении по Омской области возбуждено уголовное дело по факту халатности должностных лиц, ответственных за исполнение судебных актов. Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин затребовал у руководителя регионального управления Виталия Батищева доклад о предварительных и окончательных результатах расследования. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ.
В Омской области 2000 квадратных метров леса залили вонючими сточными водами.