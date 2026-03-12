Радиостанция «Судного дня» передала два новых закодированных сообщения

В эфире радиостанции УВБ-76 (радиостанция «Судного дня») появились два новых закодированных сообщения — слова «кобочелн» и «голубей». Об этом проинформировал Telegram-канал «УВБ-76 логи», отслеживающий активность станции.
Сигналы зафиксировали сегодня, 12 марта: первый — в 05:21 по московскому времени, а второй через несколько минут — в 05:34.
«НЖТИ 79052 КОБОЧЕЛН 0295 0697 ЦЖАП 46068 ГОЛУБЕЙ 6118 3469», — говорится в Telegram-канале.
Накануне станция передала шесть сообщений, среди которых слова «греховный» и «вихлянье», а днем ранее — три сообщения, включая «бухозуд».
Радиостанция «Судного дня», по некоторым данным, начала вещание в 1970-х годах. Большую часть времени в эфире звучит радиолокационное жужжание, но иногда передаются голосовые закодированные сообщения на русском языке. Официальных разъяснений по поводу назначения станции нет.