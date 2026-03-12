Суд поддержал активистку из Приморья, забравшую дочь из интерната без разрешения

Кроме того, в суд были представлены документы, характеризующие как саму Маргариту Ахмедову, так и её дочь. В частности, женщина подтвердила наличие высшего педагогического образования. При этом, как отметил адвокат, несмотря на утверждения о якобы плохой успеваемости ребёнка, в материалах дела были представлены многочисленные грамоты и поощрения, свидетельствующие о хороших результатах девочки и её высоких достижениях. Среди доводов также значился давний случай, когда якобы девочка сломала руку, а мать была за это привлечена к административной ответственности.