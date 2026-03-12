Суд поддержал активистку из Приморья, забравшую дочь из интерната без разрешения

Активистка из Приморья Маргарита Ахмедова, которая в прошлом году без предупреждения забрала свою дочь из реабилитационного центра Артема, выиграла дело против органов опеки. Суд признал требования об ограничении её в родительских правах необоснованными. Об этом корр. ИА PrimaMedia рассказал её адвокат Максим Чихунов.
«Первомайский районный суд отказал в удовлетворении требований искового заявления. Решение еще не вступило в силу. В течение месяца опека может попытаться оспорить его», — рассказал собеседник.
Чихунов подчеркнул, что не понимает, с какими жалобами органы опеки могут обратиться в апелляционную инстанцию, поскольку, по его мнению, у них отсутствуют убедительные основания. В иске, отметил адвокат, и так содержалось множество необоснованных доводов для ограничения родительских прав: от претензий к обучению ребёнка до якобы воспрепятствовании следствию по делу бывшего сожителя Ахмедовой. Мужчина, напомним, обвиняется в насильственных действиях сексуального характера.
В настоящее время дочь женщины находится у родственников. По словам адвоката, забрать ребенка она планирует после окончания учебного года, хотя фактически может сделать это в любой момент. Дальнейшие действия активистки будут зависеть от того, подадут ли органы опеки апелляционную жалобу на решение суда. Если жалоба не поступит, не исключено, что Маргарита Ахмедова обратится в суд с требованием о компенсации и взыскании понесенных судебных расходов.
Максим Чихунов отметил, что одним из ключевых доводов органов опеки было предположение о возможном влиянии местной жительницы на ход уголовного дела в отношении её бывшего сожителя. Якобы ребенок мог давать не совсем корректные показания, добавил он.
«На данный момент все процессуальные действия следователя по этому делу завершены. Дело передано на рассмотрение в Надеждинский районный суд, и то процесс уже близится к логическому завершению. Поэтому ребенок никак не повлияет на следствие, поэтому это обоснование сразу же отпало», — отметил собеседник.
Кроме того, в суд были представлены документы, характеризующие как саму Маргариту Ахмедову, так и её дочь. В частности, женщина подтвердила наличие высшего педагогического образования. При этом, как отметил адвокат, несмотря на утверждения о якобы плохой успеваемости ребёнка, в материалах дела были представлены многочисленные грамоты и поощрения, свидетельствующие о хороших результатах девочки и её высоких достижениях. Среди доводов также значился давний случай, когда якобы девочка сломала руку, а мать была за это привлечена к административной ответственности.
Школьницу искал весь Артем.
Напомним, что 6 октября история с бесследно пропавшей первоклассницей из Артёма вызвала широкий резонанс в социальных сетях. На протяжении дня пользователи делились противоречивой информацией: одни утверждали, что видели девочку в сопровождении незнакомой женщины, другие сообщали, что она якобы найдена, а третьи писали о продолжающихся поисках. Ребенка буквально искал весь Артём, а впоследствии следственными органами выяснилось, что её забрала мать Маргарита Ахмедова. По факту ухода ребёнка из центра следственными органами СКР по Приморскому краю было организовано проведение доследственной проверки.
Позднее мать девочки вышла на связь и опубликовала в интернете видеообращение, в котором подробно изложила свою версию произошедшего. По её словам, на протяжении девяти месяцев дочь была фактически лишена возможности находиться рядом с ней, а обращения в различные инстанции по этому поводу якобы эффекта не принесли. Не видя другого выхода, 6 октября она решила действовать решительно, пришла в школу и забрала ребёнка.