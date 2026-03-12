Суд в Приморье вынес приговор двум жителям, надругавшимся над российским флагом

Суд в Приморье приговорил двух местных жителей к пяти месяцам ограничения свободы за надругательство над государственным флагом РФ.
Инцидент произошёл в январе 2025 года на вершине сопки «Пик Вербованных» в Дальнегорске. Молодые люди 21 и 22 лет сорвали флаг, перенесли его в лес, нанесли на полотнище маркером надписи и рисунок, после чего бросили и закопали в снег.
Они признаны виновными по статье 329 УК РФ («Надругательство над государственным флагом Российской Федерации»). Приговор пока не вступил в законную силу.
