Суд в Приморье вынес приговор двум жителям, надругавшимся над российским флагом

Инцидент произошёл в январе 2025 года на вершине сопки «Пик Вербованных» в Дальнегорске. Молодые люди 21 и 22 лет сорвали флаг, перенесли его в лес, нанесли на полотнище маркером надписи и рисунок, после чего бросили и закопали в снег.