Суд в Приморье вынес приговор двум жителям, надругавшимся над российским флагом

Суд в Приморье приговорил двух местных жителей к пяти месяцам ограничения свободы за надругательство над государственным флагом РФ.

Инцидент произошёл в январе 2025 года на вершине сопки «Пик Вербованных» в Дальнегорске. Молодые люди 21 и 22 лет сорвали флаг, перенесли его в лес, нанесли на полотнище маркером надписи и рисунок, после чего бросили и закопали в снег.

Они признаны виновными по статье 329 УК РФ («Надругательство над государственным флагом Российской Федерации»). Приговор пока не вступил в законную силу.

Ранее сообщалось, что председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил представить доклад о расследовании нападения группы приезжих на местных жителей в Петропавловске-Камчатском.

