Стало известно, кто заменит гуру этикета Полякову в новом сезоне «Пацанок»

12 марта состоится премьера юбилейного сезона шоу «Пацанки». В честь десятилетия проекта участниц шоу разделили на два факультета, а состав преподавателей изменился.
Главные изменения коснулись формата проекта: теперь «Школу пацанок» разделили на два противоборствующих факультета — «Черные» и «Розовые».
Также стало известно, что гуру этикета Татьяна Полякова больше не входит в состав преподавателей.
Куратором одной команды стала Наталья Козелкова, а другую возглавила Ирина Турчинская.
Ирина — вице-чемпионка Москвы по бодифитнесу, известный тренер и телеведущая. Смерть ее мужа, Дмитрия Турчинского, в 2009 году стала для нее тяжелым испытанием. Несколько лет она жила с этой болью, и лишь со временем она начала понемногу утихать.
К обязанностям директора «Школы пацанок» вновь приступила Лаура Лукина. Педагог работает в проекте с самого первого сезона и, несмотря на большой опыт, по-прежнему искренне переживает за судьбу каждой ученицы, передает Starhit.
Незадолго до этого стало известно, что одной из участниц нового сезона шоу станет дочь певицы Маши Распутиной Мария Захарова. Девушка решила обратиться к команде проекта и стать воспитанницей Школы Пацанок в юбилейном сезоне. Она призналась, что надеется получить помощь, избавиться от внутренних обид и уйти от образа «идеального звездного ребенка».