Стало известно, кто заменит гуру этикета Полякову в новом сезоне «Пацанок»

Ирина — вице-чемпионка Москвы по бодифитнесу, известный тренер и телеведущая. Смерть ее мужа, Дмитрия Турчинского, в 2009 году стала для нее тяжелым испытанием. Несколько лет она жила с этой болью, и лишь со временем она начала понемногу утихать.