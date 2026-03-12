В Амстердаме сквоттеры захватили здание российского торгпредства: чем закончилась история

Долгое время в здании российского торгового представительства в Амстердаме незаконно проживали сквоттеры. Но по решению суда они выселены. Об этом в интервью РИА Новости сообщили в посольстве России в Нидерландах.
Дипломаты отметили, что у двух стран есть вопросы, касающиеся использования российский дипсобственности. Так, с 2023 года имеются разногласия по поводу статуса зданий торгового представительства России в Амстердаме.
«Кроме того, на его территории долгое время незаконно проживали так называемые сквоттеры», — сообщили в дипмиссии.
В настоящее время, подчеркнули в посольстве суд обязал власти страны выселить их оттуда.
Отмечается, что здание торгового представительства России пустует уже не первый год. В феврале 2023 года нидерландское правительство потребовало закрыть торгпредство РФ.
Напомним, Россия уже не первый год требует от США вернуть заблокированные генконсульства в Сан-Франциско и Нью-Йорке.
Заместитель председателя МИД России Сергей Рябков назвал возвращение дипсобственности РФ главным вопросом в диалоге с США.