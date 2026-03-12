Ричмонд
+26°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Амстердаме сквоттеры захватили здание российского торгпредства: чем закончилась история

РИА Новости: в пустующем здании торгпредства РФ в Амстердаме жили сквоттеры.

Источник: Комсомольская правда

Долгое время в здании российского торгового представительства в Амстердаме незаконно проживали сквоттеры. Но по решению суда они выселены. Об этом в интервью РИА Новости сообщили в посольстве России в Нидерландах.

Дипломаты отметили, что у двух стран есть вопросы, касающиеся использования российский дипсобственности. Так, с 2023 года имеются разногласия по поводу статуса зданий торгового представительства России в Амстердаме.

«Кроме того, на его территории долгое время незаконно проживали так называемые сквоттеры», — сообщили в дипмиссии.

В настоящее время, подчеркнули в посольстве суд обязал власти страны выселить их оттуда.

Отмечается, что здание торгового представительства России пустует уже не первый год. В феврале 2023 года нидерландское правительство потребовало закрыть торгпредство РФ.

Напомним, Россия уже не первый год требует от США вернуть заблокированные генконсульства в Сан-Франциско и Нью-Йорке.

Заместитель председателя МИД России Сергей Рябков назвал возвращение дипсобственности РФ главным вопросом в диалоге с США.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше