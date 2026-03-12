Ричмонд
В Магнитогорске после пожара на ТЭЦ вернули тепло в дома и больницы

Прокуратура держит ситуацию на контроле.

Отопление и горячую воду вернули в жилые дома и учреждения здравоохранения Магнитогорска в Правобережном районе города. После аварии на ТЭЦ 11 марта удалось оперативно провести подключение объектов к другим источникам. Об этом сообщает министерство жилищно-коммунального хозяйства Челябинской области.

Специалисты запустили котловое оборудование и сетевые насосы вечером того же дня. В настоящее время проводится поэтапное восстановление коммунальной инфраструктуры. Все задействованные оперативные службы продолжают работу — они будут на местах до тех пор, пока последствия пожара на ТЭЦ не будут полностью устранены.

Ситуацию контролирует министерство тарифного регулирования и энергетики, Министерство ЖКХ региона, Госжилинспекция, администрация Магнитогорска и прокуратура.