Ричмонд
+26°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Ночью 12 марта силы ПВО сбили 80 украинских БПЛА над регионами РФ

Российские военные минувшей ночью перехватили над несколькими регионами страны 80 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Российские военные минувшей ночью перехватили над несколькими регионами страны 80 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Максимальное количество БПЛА ВСУ — 30 аппаратов — сбито в небе над Краснодарским краем.

Еще 14 украинских дронов уничтожили над Крымом.

Кроме того, средства ПВО смогли перехватить 10 беспилотников ВСУ над Ростовской областью и 8 — над акваторией Черного моря.

По пять дронов сбили над Брянской и Белгородской областями.

Также три БПЛА уничтожили в воздушном пространстве над Курской областью.

В утренней сводке МО РФ есть данные о двух дронах, сбитых ПВО над Калужской областью. Еще два беспилотника, запущенных ВСУ, смогли долететь до Азовского моря, над которым и были уничтожены.

И один дрон ВСУ перехватили над Воронежской областью, отметили в российском оборонном ведомстве.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше