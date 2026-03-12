Ночью 12 марта силы ПВО сбили 80 украинских БПЛА над регионами РФ

Российские военные минувшей ночью перехватили над несколькими регионами страны 80 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Максимальное количество БПЛА ВСУ — 30 аппаратов — сбито в небе над Краснодарским краем.
Еще 14 украинских дронов уничтожили над Крымом.
Кроме того, средства ПВО смогли перехватить 10 беспилотников ВСУ над Ростовской областью и 8 — над акваторией Черного моря.
По пять дронов сбили над Брянской и Белгородской областями.
Также три БПЛА уничтожили в воздушном пространстве над Курской областью.
В утренней сводке МО РФ есть данные о двух дронах, сбитых ПВО над Калужской областью. Еще два беспилотника, запущенных ВСУ, смогли долететь до Азовского моря, над которым и были уничтожены.
И один дрон ВСУ перехватили над Воронежской областью, отметили в российском оборонном ведомстве.