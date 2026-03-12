В Волгограде с владельца частного коллектора взыскали ущерб за утечку стоков

Арбитражный суд Волгоградской области обязал владельца частного коллектора возместить вред почве в сумме более 170 тысяч рублей из-за утечки стоков.
Как сообщили в Нижне-Волжском межрегиональном управлении Росприроднадзора, иск был подан к ИП Кузьмичеву Т. И., который является владельцем коллектора, расположенного в Советском районе.
Ранее на территории у ЖК «Комарово» и ЖК «Ново-Комарово» был зафиксирован факт излива хозяйственно-бытовых сточных вод из канализационного коллектора на почву. Специалисты ФГБУ «ЦЛАТИ по ЮФО» — ЦЛАТИ по Волгоградской области отобрали соответствующие пробы, чтобы оценить степень загрязнения от утечки стоков.
— По итогам проведенных лабораторных исследований, выявлены превышения показателей загрязняющих веществ в почве, площадь загрязненной территории составила 25 кв.м. Управлением по результатам принятия мер административного реагирования было установлено, что канализационный коллектор является частной собственностью ИП Кузьмичева Т. И., — сообщили в природоохранном ведомстве.
Однако в добровольном порядке владелец коллектора ущерб не погасил, тогда был подан иск о принудительном взыскании указанной суммы. Решение суда может быть обжаловано в апелляционном порядке.
Фото: Нижне-Волжского межрегионального управления Росприроднадзора.
