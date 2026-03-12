В Волгограде с владельца частного коллектора взыскали ущерб за утечку стоков

Ранее на территории у ЖК «Комарово» и ЖК «Ново-Комарово» был зафиксирован факт излива хозяйственно-бытовых сточных вод из канализационного коллектора на почву. Специалисты ФГБУ «ЦЛАТИ по ЮФО» — ЦЛАТИ по Волгоградской области отобрали соответствующие пробы, чтобы оценить степень загрязнения от утечки стоков.