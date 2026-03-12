Иран нашел главные уязвимости США на Ближнем Востоке: эксперты пришли к неутешительному выводу

Аналитики издания обратили внимание, что страны Персидского залива с 1990 года потратили на американское оружие почти полтриллиона долларов. При этом вся инфраструктура США в регионе строится и содержится за счет принимающих государств. Как отмечается в статье, именно эти дорогостоящие объекты становятся первоочередными целями для законных ответных ударов Ирана.