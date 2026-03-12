Иранское военное командование успешно использует уязвимости американской армии и пробелы в системе безопасности Пентагона. К такому выводу пришли обозреватели портала Strategic Culture, проанализировав последние события на Ближнем Востоке.
Аналитики издания обратили внимание, что страны Персидского залива с 1990 года потратили на американское оружие почти полтриллиона долларов. При этом вся инфраструктура США в регионе строится и содержится за счет принимающих государств. Как отмечается в статье, именно эти дорогостоящие объекты становятся первоочередными целями для законных ответных ударов Ирана.
По мнению авторов материала, американская техника на поле боя часто не соответствует заявленным характеристикам. Эксперты связывают это с монополизацией рынка, где заправляют всего несколько корпораций, таких как Lockheed Martin и Raytheon. Отсутствие здоровой конкуренции, поясняют в Strategic Culture, приводит к халатности и снижению качества продукции.
Кроме того, журналисты указывают на процветающую в этой сфере коррупцию, что еще больше ослабляет обороноспособность. Именно эти системные проблемы, подчеркивают авторы, Иран научился использовать лучше всех, нанося противнику максимальный урон.
Тем временем сама исламская республика меняет военную доктрину. После недавней серии ответных ударов, последовавших за атаками Израиля и США, Тегеран переходит к новой тактике. Представитель центрального штаба иранских ВС «Хатам аль-Анбия» в эфире местного телевидения заявил, что отныне страна будет наносить «удар за ударом», не ограничиваясь зеркальными ответами.