Белстат составил портреты нестандартно занятых белорусов. Информация опубликована на официальном сайте ведомства.
Под нестандартной занятостью Белстат подразумевает дистанционную и платформенную.
Первая характеризуется постоянными трудовыми отношениями между работодателем и работником. При этом работодатель контролирует процесс, устанавливает график работы, определяет способ ее выполнения и, как правило, предоставляет оборудование. Зарплата также поступает от работодателя на карту или наличными. То есть фактически дистанционная занятость напоминает традиционную, только сотрудник работает удаленно. А вот у платформенной занятости отличий гораздо больше. В частности, сторонами трудовых отношений выступают заказчик, платформа и исполнитель. При этом исполнитель сам контролирует процесс работы, устанавливает график, определяет способ выполнения и работает на собственном оборудовании, а платформа осуществляет контроль качества выполнения работ или услуги. Сотрудничество между сторонами трудовых отношений происходит только на период выполнения услуги, который ограничен по времени. А получение денег исполнителем проходит через платформу, которая взимает плату за посредничество.
Среднестатистические портреты белорусов, работающих дистанционно или на платформах, по данным выборочного обследования Белстата, тоже различаются.
Так, дистанционно работает 0,8% от занятых в экономике. Мужчин и женщин среди удаленщиков почти поровну — 50,6% и 49,4% соответственно. При этом 63,1% из них — наемные работники. Средний возраст занятых дистанционно — 35,4 года, 37,9% воспитывают детей.
У 79,7% дистанционных работников имеется высшее образование, почти половина от общего числа — 49,7% — работают в сфере информации и связи. Еще 21% занимаются профессиональной, научной и технической деятельностью, 11,4% задействованы в торговле и услугах по временному проживанию и питанию, 4,9% предоставляют услуги образования и здравоохранения, а 3,1% трудятся в таких сферах, как транспортная деятельность, складирование, почтовая и курьерская службы.
В платформенной занятости — 0,5% от занятых в экономике. И мужчин здесь больше — 63,4% против 36,6% женщин. При этом 49,1% работают в найме, а 41,1% оформлены как самозанятые. Средний их возраст — 37,1 года, а дети имеются уже у 45,8%.
Высшее образование у тех, кто работает с платформами, имеют лишь 46,1%, среднее специальное — 23,9%, профессионально-техническое — 23,6%, а общего среднего образования оказалось достаточно 6,5%.
Топ-5 видов работ для платформенной занятости:
— 31,6% — услуги службы такси;
— 19,4% — продажа товаров на постоянной основе;
— 17,9% — работы, услуги в сфере IT;
— 14,3% — доставка и бытовые услуги (клининг, ремонт);
— 10% — образование, юридические и туристические услуги.
