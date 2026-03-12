Белстат составил портреты нестандартно занятых белорусов

Первая характеризуется постоянными трудовыми отношениями между работодателем и работником. При этом работодатель контролирует процесс, устанавливает график работы, определяет способ ее выполнения и, как правило, предоставляет оборудование. Зарплата также поступает от работодателя на карту или наличными. То есть фактически дистанционная занятость напоминает традиционную, только сотрудник работает удаленно. А вот у платформенной занятости отличий гораздо больше. В частности, сторонами трудовых отношений выступают заказчик, платформа и исполнитель. При этом исполнитель сам контролирует процесс работы, устанавливает график, определяет способ выполнения и работает на собственном оборудовании, а платформа осуществляет контроль качества выполнения работ или услуги. Сотрудничество между сторонами трудовых отношений происходит только на период выполнения услуги, который ограничен по времени. А получение денег исполнителем проходит через платформу, которая взимает плату за посредничество.