Авиапассажиров предупредили о длительной задержке рейса Челябинск — Краснодар, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
На онлайн-табло международного аэропорта имени Игоря Курчатова сообщается, что вылет самолета задерживается как минимум на два с половиной часа.
«Челябинск → Краснодар. Номер рейса: У6 1323. Время по расписанию: 08:00 12 марта. Расчетное время: 10:30», — следует из расписания.
Рейс выполняет компания Ural Airlines («Уральские авиалинии»).
Напомним, также задерживаются рейсы между Челябинском и Сочи.