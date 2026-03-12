Ричмонд
Авиапассажиров предупредили о длительной задержке рейса Челябинск — Краснодар

Источник: Freepik

Авиапассажиров предупредили о длительной задержке рейса Челябинск — Краснодар, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

На онлайн-табло международного аэропорта имени Игоря Курчатова сообщается, что вылет самолета задерживается как минимум на два с половиной часа.

«Челябинск → Краснодар. Номер рейса: У6 1323. Время по расписанию: 08:00 12 марта. Расчетное время: 10:30», — следует из расписания.

Рейс выполняет компания Ural Airlines («Уральские авиалинии»).

Напомним, также задерживаются рейсы между Челябинском и Сочи.