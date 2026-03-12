Лариса Долина рассказала, как ее жизнь изменила ситуация с квартирой

Певица Лариса Долина призналась, что пережитый скандал с недвижимостью в Хамовниках изменил ее взгляд на многие вещи. По ее словам, эта ситуация нашла отражение в новом творчестве исполнительницы.
— Все мои новые песни, которые появились за это время, связаны с тем, что я стала немного взрослее и, пережив непростую жизненную ситуацию, по-другому начала смотреть на многие вещи. Когда с человеком происходит что-то очень серьезное — неважно, в хорошем или плохом смысле, его жизнь меняется, — отметила певица.
Артистка добавила, что большинство новых песен она записала именно в трудный жизненный период. По ее словам, они получились трогательными и качественными, поэтому Долина надеется, что слушатели их полюбят.
— Она называется «Последнее прощай». Композиция завоевала сердца нескольких миллионов слушателей. Песня идет своим путем дальше, надеюсь, в итоге она займет первое место в хит-параде «Золотого граммофона», — призналась Долина в беседе с ТАСС.
Ранее певица рассказала, что «жива-здорова» после скандальной истории с квартирой в Хамовниках. По словам артистки, первым, кто ее поддержал, был саксофонист Игорь Бутман.
Лариса Долина заняла первое место в топ-20 самых упоминаемых российских женщин в социальных сетях за год. Упоминания певицы в русскоязычном сегменте соцмедиа, включая «ВКонтакте», Telegram, Max, «Одноклассники», TikTok, «Яндекс Дзен», X, YouTube, Rutube и другие, составили 1,7 миллиона за период с 1 марта 2025 года по 1 марта 2026 года.