Новак Джокович проиграл Джеку Дрейперу в 4-м круге «Мастерса» в Индиан-Уэллсе

Британский теннисист Джек Дрейпер в четверг, 12 марта, обыграл серба Новака Джоковича в матче четвертого круга турнира серии «Мастерс» в Индиан-Уэллсе. Встреча завершилась со счетом 4:6, 6:4, 7:6 (7:5).
Матч продолжался 2 часа 37 минут. Джокович выполнил четыре эйса, допустил две двойные ошибки и реализовал три из шести брейк-пойнтов. Дрейпер подал навылет 13 раз, совершил пять двойных ошибок и использовал три из семи брейк-пойнтов.
В четвертьфинале турнира Дрейпер сыграет с российским теннисистом Даниилом Медведевым, который занимает 11-е место в мировом рейтинге и имеет 11-й номер посева.
1 февраля испанец Карлос Алькарас, первая ракетка мира, одержал победу над сербом Новаком Джоковичем в финале Открытого чемпионата Австралии по теннису на хардовых кортах Мельбурна.
Представительница Казахстана, пятая ракетка мира Елена Рыбакина стала победительницей Australian Open, первого в сезоне турнира Большого шлема. В финале 26-летняя спортсменка обыграла 27-летнюю белоруску Арину Соболенко, первую ракетку мира, со счетом 6:4, 4:6, 6:4.