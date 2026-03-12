5 знаков зодиака, которым звёзды сулят предложение или свадьбу уже в конце марта 2026

Конец марта 2026 года станет временем, когда звёзды словно прошепчут о переменах в личной жизни. Для Раков, Рыб, Тельцов, Дев и Весов по гороскопу внутренние ощущения совпадут с космическими ритмами — и решительный шаг, будь то предложение руки и сердца или начало совместной жизни, станет не просто мечтой, а вполне реальной перспективой. Но, даже если момент кажется идеальным, помните, что астроэнергии показывают направление, а не гарантируют исход. А ранее Life.ru рассказывал, для каких знаков зодиака началась чёрная полоса уже с 10 марта.