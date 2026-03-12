Когда высаживать рассаду в грунт: садовод назвала лучшие сроки

Дачники уже могут начинать часть весенних работ, но с переносом теплолюбивой рассады в грунт лучше не торопиться. Об этом заявила эксперт Союза садоводов России Ольга Воронова, её РИА Новости цитирует в четверг, 12 марта.
В середине марта можно заняться первой зеленью. В это время допустимо сеять салат, шпинат и лук, но это уже не классическая рассада, а ранний урожай зелени. Во второй половине месяца специалист рекомендует браться за капусту:
«Но рассада капусты делается не дома — она там не вырастет, а делается в теплице. У всех садоводов есть теплица, она пока пустует, естественно. Так вот туда можно посеять капусту на рассаду».
Томатам, перцам, баклажанам, цветам и другим привычным дачным культурам нужно устойчивое тепло. Их время наступает, когда на улице устанавливается стабильная плюсовая температура.
«Самый классический вариант высадки рассады — первые числа мая. Может быть, самые последние числа апреля. Почему? Потому что возможны сильные возвратные заморозки. Обычно то, что касается рассады, — это очень теплолюбивые культуры. И они даже могут пострадать, когда +1…+2», — заключила Воронова.
Калининградским дачникам пора выходить на бой с борщевиком. С 1 марта привлекать к ответственности за распространение инвазивных растений будут и их — наряду с фермерами и аграриями.