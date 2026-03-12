6 открыток к праздникам 12 марта. От запрета на уныние до ананасов

История ананаса в России началась в XVIII веке, когда Пётр I завёз его в страну. Поначалу плод воспринимали как капусту: солили, мариновали, тушили с мясом и даже варили щи. Выращивание ананасов в оранжереях стало делом престижа и символом достатка — стоимость одного плода равнялась цене коровы. В советское время ананасы считались «буржуйским» продуктом, и только в 90-е годы они снова появились в широкой продаже. Чтобы поздравить сладкоежек и любителей экзотики с этим вкусным праздником, выберите сочную открытку в нашей коллекции.