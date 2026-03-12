6 открыток к праздникам 12 марта. От запрета на уныние до ананасов

12 марта — день, когда в календаре встретились борьба с плохим настроением и сладкий вкус экзотики. «АиФ-Волгоград» подготовил подборку тематических открыток к двум праздникам, чтобы вы могли поднять настроение близким или порадовать любителей тропических фруктов.
День запрета на уныние.
12 марта отмечается День запрета на уныние — неофициальный праздник, который придумала группа друзей из США, чтобы помочь людям побороть грусть в переломный момент между зимой и весной. Идея оказалась настолько удачной, что со временем распространилась и в другие страны. В этот день запрещено хандрить и предаваться меланхолии, зато всячески приветствуются улыбки, смех и хорошее настроение.
Чтобы не унывать, психологи советуют создать визуальный символ — нарисовать на листе бумаги радугу, обвести её красным кружком и перечеркнуть красной чертой, а потом развесить такие «амулеты против уныния» в местах, где чаще всего настигает грусть. Поздравить близких с этим светлым днём и подарить им заряд оптимизма можно с помощью яркой открытки из нашей коллекции.
Всемирный день ананаса.
12 марта любители экзотических фруктов отмечают Всемирный день ананаса. Дата выбрана не случайно: именно в этот день в 1970 году на Гавайях в научно-исследовательском институте вывели новый сорт ананаса «Den Monte Gold» (или Del Monte Gold), который отличался крепостью плода, медовым вкусом и золотистой ароматной мякотью.
История ананаса в России началась в XVIII веке, когда Пётр I завёз его в страну. Поначалу плод воспринимали как капусту: солили, мариновали, тушили с мясом и даже варили щи. Выращивание ананасов в оранжереях стало делом престижа и символом достатка — стоимость одного плода равнялась цене коровы. В советское время ананасы считались «буржуйским» продуктом, и только в 90-е годы они снова появились в широкой продаже. Чтобы поздравить сладкоежек и любителей экзотики с этим вкусным праздником, выберите сочную открытку в нашей коллекции.