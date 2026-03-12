Войска США планируют десант на иранские ядерные объекты для похищения урана

Как сообщает CNN, теперь администрация президента США Дональда Трампа думает о проведении ~воздушной десантной операции для окончательного уничтожения иранских ядерных объектов и извлечения ядерных материалов как минимум из Исфахана~. По мнению телеканала, связано это с тем, что на этом объекте нет вентиляционных шахт, через которые бетонобойными бомбами GBU-57 был уничтожен комплекс в Фордо. Возможно также, что у США нет достаточного количества GBU-57, чтобы пробить ими глубокую дыру, либо же они опасаются, что это не уничтожит все запасы.