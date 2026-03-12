Нефролог Котенко: обезболивающие лекарственные средства вызывают ишемию почек

Но опять-таки, вы же представляете, что такое жизнь на диализе? Это тяжелая жизнь, поэтому наша задача — замедлить развитие болезни. Все же лучше жить со своими почками, пусть с плохими, но со своими. Именно поэтому я говорю о том, что каждый должен хотя бы раз в год проверять функцию почек. Ведь если человек будет знать, что у него функция почек пусть даже на чуть-чуть, но снижена, значит, он будет предупрежден, он будет корректировать дозу лекарств, изменит рацион питания, откажется от вредных привычек, а значит, будет спасен от того, что ему в ближайшие 10−15 лет придется идти на диализ.