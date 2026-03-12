Ричмонд
Карантин объявлен в деревне Водяное Омской области из-за болезни скота

В Исилькульском районе Омской области выявлены случаи лейкоза крупного рогатого скота.

Источник: Комсомольская правда

В Исилькульском районе Омской области объявлен карантин в связи с выявлением очага лейкоза крупного рогатого скота в деревне Водяное. Ограничительные меры введены в соответствии с федеральным законодательством о ветеринарии и региональными нормативами о профилактике заразных болезней животных.

По данным профильного ведомства, в населенном пункте зарегистрированы случаи заболевания сельскохозяйственных животных опасной инфекцией. На период карантина в зоне ограничений вводятся специальные ветеринарные и профилактические меры, направленные на недопущение распространения заболевания, в том числе запрет на вывоз скота и продукции животноводства за пределы неблагополучной территории.

Жителям Исилькульского района и владельцам личных подсобных хозяйств рекомендуют строго соблюдать установленные ограничения, в том числе не допускать контакта здорового скота с потенциально инфицированными животными. Карантин будет действовать до принятия решения о его отмене по результатам лабораторных исследований и эпизоотического обследования территории.

