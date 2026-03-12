Карантин объявлен в деревне Водяное Омской области из-за болезни скота

По данным профильного ведомства, в населенном пункте зарегистрированы случаи заболевания сельскохозяйственных животных опасной инфекцией. На период карантина в зоне ограничений вводятся специальные ветеринарные и профилактические меры, направленные на недопущение распространения заболевания, в том числе запрет на вывоз скота и продукции животноводства за пределы неблагополучной территории.