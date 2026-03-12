Между Владивостоком и Пекином запущен ещё один авиарейс

Китайская авиакомпания Hainan Airlines начала выполнять регулярные полёты между Пекином и Владивостоком на воздушных судах Boeing-737, сообщает ИА PrimaMedia.
По данным табло аэропорта Владивостока, первый рейс был выполнен во вторник, 10 марта. Далее полёты будут выполнять трижды в неделю — во вторник, пятницу и воскресенье.
В Пекине рейсы обслуживает Beijing Capital International Airport (Shoudu/Шоуду), ещё недавно бывший вторым аэропортом в мире по пассажиропотоку. Лидером по этому показателю является международный аэропорт имени короля Фахда в Саудовской Аравии.
Hainan Airlines уже выполняет регулярные рейсы из китайского Даляня во Владивосток.
Hainan Airlines Holding Co., Ltd. основана в январе 1993 года в китайской провинции Хайнань как небольшой местный перевозчик. В настоящее время она является одной из крупнейших авиакомпаний КНР.
Как ранее сообщало ИА PrimaMedia, с 14 марта 2026 года авиакомпания «Якутия» начнет выполнять чартерные рейсы из Владивостока в китайский город Ичан.
По данным пресс-службы АО «Международный аэропорт Владивосток», на международных линиях в феврале 2026 года аэропорт Владивостока обслужил 62 тыс. пассажиров, что на 33% больше, чем в феврале 2025 года. Значительный прирост числа пассажиров отмечается на рейсах в Пекин, Харбин и Шанхай.