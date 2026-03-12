Между Владивостоком и Пекином запущен ещё один авиарейс

По данным пресс-службы АО «Международный аэропорт Владивосток», на международных линиях в феврале 2026 года аэропорт Владивостока обслужил 62 тыс. пассажиров, что на 33% больше, чем в феврале 2025 года. Значительный прирост числа пассажиров отмечается на рейсах в Пекин, Харбин и Шанхай.